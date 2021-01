Vacaciones 2021: La documentación obligatoria para salir a la ruta en auto

Muchas veces surge la duda de qué documentación (y cuál no) pueden pedir los controladores de tránsito en la ruta. Como todos los veranos, los mismos se intensifican en los caminos más transitados por los turistas en todo el país.

En INFOZONA te detallamos cuáles son los “papeles” que tenés que llevar con vos arriba del auto.

Documentación obligatoria para salir a la ruta

DNI

Licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo

Cédula Verde vigente o Cédula Azul en caso de que la verde esté vencida y no seas el titular del auto

Oblea y Certificado de la Revisión Técnica Obligatoria, grabado de autopartes y cristales (según legislación donde se encuentra radicado el vehículo)

Comprobante vigente de la póliza de seguro obligatoria (no hacen falta los recibos de pago). Puede ser digital.

Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo (patente)

Si tu auto tiene GNC, comprobante y oblea vigente

Ambas chapas patente colocadas visibles y sin alteraciones, en buen estado y el lugar correspondiente

Matafuego con su carga vigente, fijo dentro del habitáculo y al alcance del conductor



Y no es obligatorio pero sí recomendable: botiquín, chaleco de seguridad y crique con herramientas para cambiar un neumático

En cuanto a las luces, llevá siempre las bajas encendidas. Si bien una modificación de la Ley de Tránsito también habilitó para rutas nacionales y siempre que haya buena visibilidad las diurnas, todavía no está claro qué provincias y municipios adhirieron. Por eso, mientras tanto, la recomendación es ir con las bajas.

¡Y asegurate de que todos los pasajeros viajen atados con el cinturón de seguridad!