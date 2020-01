No son pocas las situaciones en las mascotas se convierte en héroes peludos, pero este perrito travieso es un caso particular. Su dueña no pudo realizar un viaje que tenía programado a China, epicentro del brote del Coronavirus, porque su perro le rompió el pasaporte.

La mujer de origen taiwanés, pero que recide en el país, publicó en su cuenta de Facebook las imágenes de su pasaporte completamente destruido, el cual fue mordido por su perro golden retriever, situación que hizo que no pudo viajar a unas vacaciones que tenía planeadas en el país oriental.





La mujer contó que "había encontrado el desastre cuando llegué a mi casa para guardar varios documentos que necesitaba para el viaje".

Más tarde la mujer dijo "Creo que lo que hizo mi perro no fue una travesura, sino que realmente sabía que estaba en riesgo".