Se casó con un muñeco, tuvieron un bebé y ahora asegura que él la engañó: "Fue a un motel con otra"

La realidad supera, muchas veces, la ficción, y todo el mundo se sorprendió, tiempo atrás, con "Lars and the Real Girl", una película que contaba la historia de un hombre, encarnado por Ryan Gosling, que presentaba a una muñeca como su pareja.

Ahora, sin embargo, eso ocurrió en la vida real, pero fue una mujer la que no solo se casó con un muñeco, sino que asegura tener un hijo con él y además lo acusa de haberla engañado con otra.

Aunque usted no lo crea

En una historia que parece digna de la popular serie de Ripley, Meirivone Rocha Moraes, una mujer brasileña de 37 años, contrajo matrimonio con un muñeco llamado Marcelo, al que define como "el amor de su vida".

Supuestamente, meses después del enlace, la joven quedó "embarazada" de su pareja y tuvo un "hijo" con él que "vio la luz" en su propio hogar.

La mujer registró el evento en sus redes sociales. Sin embargo, lo que parecía una situación idílica se enturbió estos últimos días.



Traición inesperada

La mujer hizo un fuerte descargo contra su pareja y aseguró: "Me enteré por una amiga, que me dijo que vio a Marcelo entrar a un motel con otra mujer mientras yo estaba internada tres noches y tres días con Marcelinho, nuestro hijo, que tenía un virus".

Meivirone afirmó: "Al principio, pensé que estaba mintiendo, pero luego revisé su teléfono y vi las conversaciones, con lo cual comprobé que me estaba engañando. De todos modos, él negó todo y dijo que me quiere mucho, además de pedirme perdón y llorar mucho".

Moraes cerró su descargo diciendo: "El amor que siento por él me hizo perdonarlo, no del todo, pero no creo que pueda vivir sin mi esposo". 2 millones de personas siguen la particular historia de la mujer a través de sus redes sociales.