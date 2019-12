Las redes sociales y alguna página de internet difundieron este lunes sobre una confusa situación ocurrida en el Hotel “Termal Howard Johnson Dolores”, consignado que una cantidad importante de personas habían sido rehenes de un individuo relacionado con el CEO de la cadena hotelera.

El diario Compromiso informó que habiendo tomado conocimiento de la existencia de una I.P.P. en trámite en la Fiscalía nº 3 Departamental, se recurrió a fuentes oficiales para conocer sobre lo ocurrido y particularmente sus características.

De tal modo se supo, que alrededor de las 4 de la mañana de este lunes y como consecuencia de varios llamados al Servicio de Emergencias 911, personal de la Comisaría de Dolores se apersonó en el Hotel Howard Johnson en el Predio Termal, lugar donde un individuo (de 44 años) visiblemente alterado y vociferando contra el Jefe Comunal (esto surge de un audio difundido pero no incorporado a la causa) no permitía salir a dos personas que se encontraban en la recepción, de igual forma que no permitía ingresar a dos turistas que aguardaban en el exterior. En esas circunstancias esa persona habría roto un vidrio y resistido al accionar policial, siendo reducido y por indicación del Fiscal Diego Torres trasladado al Hospital Municipal San Roque en salvaguarda de su integridad física y de terceros, lugar a donde hasta ayer permanecía.

La situación de alteración de esa persona según las fuentes consultadas habría comenzado a ser evidente en horas de la medianoche, cuando esta persona luego de cerrar puertas había comenzado a comunicarse telefónicamente reiteradamente con autoridades o responsables de la cadena hotelera, manifestando quejas, situación que llegó a su punto máximo cuando retuvo a dos personas en la recepción del Hotel, su esposa y una empleada, lugar donde previamente había colocado dos carteles que decían “Llamen a la Policía”, “Está todo tranquilo”.

A su ingreso al Hospital el Médico de Guardia habría diagnosticado a ese episodio como de “Brote Psicótico”, razón por la cual más allá de la actuación judicial penal interviene el Juez de Familia Dr. Félix Ferrán, a fin de evaluar y preservar su salud mental.

Penalmente esta persona ha sido imputada de “resistencia a la autoridad”, ya que se indicó que resultaría muy difícil encuadrar el caso en “privación de la libertad”. Sin embargo, la primera figura penal queda sujeta a que se determine si el individuo luego de la evaluación mental resulta o no imputable.

Por último es de consignar, que la fuente judicial consultada desmintió que en algún momento de los sucesos estuvieran -como se difundió- 36 personas privadas de la libertad, ya que esa cantidad solo se alcanzaba contando a los turistas que descansaban en su habitaciones y el resto del personal que se encontraba trabajando.