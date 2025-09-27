Alerta por vientos huracanados y lluvias intensas en varios municipios bonaerenses

El último fin de semana de septiembre llega con mal tiempo para varios distritos bonaerenses.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por lluvias intensas y vientos fuertes que afectarán a la región durante este sábado.

Según el informe, los distritos señalados en el mapa adjunto recibirán precipitaciones persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados previstos entre 20 y 40 mm, aunque en algunos sectores podrían superarse esos valores. Además, no se descartan tormentas aisladas embebidas.

En cuanto a los vientos, se esperan ráfagas del sector sur entre 35 y 55 km/h, que podrían alcanzar los 90 km/h en forma puntual, generando condiciones peligrosas para la circulación y actividades al aire libre.

Respecto a la temperatura, el sábado presentará una mínima de 12°C y una máxima que rondará los 17°C.

Recomendaciones frente al alerta por lluvias y vientos

✔️ Evitar circular por calles anegadas o con acumulación de agua.

✔️ No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad durante tormentas.

✔️ Asegurar objetos que puedan volarse: chapas, macetas, carteles, toldos.

✔️ Mantener limpios desagües, canaletas y rejillas para evitar inundaciones.

✔️ Si se conduce, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y encender las luces bajas.

✔️ Tener a mano linternas y cargar los dispositivos móviles por posibles cortes de energía.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca los avisos oficiales y mantenerse informados ante cualquier actualización del pronóstico.

Municipios en ALERTA