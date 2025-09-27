Alerta por vientos huracanados y lluvias intensas en varios municipios bonaerenses

Francisco Díaz
alerta meteorológico

El último fin de semana de septiembre llega con mal tiempo para varios distritos bonaerenses.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por lluvias intensas y vientos fuertes que afectarán a la región durante este sábado.

Cayó una banda de falsos policías en Mar del Plata tras ser denunciados por una víctima
Mirá también:

Cayó una banda de falsos policías en Mar del Plata tras ser denunciados por una víctima

Según el informe, los distritos señalados en el mapa adjunto recibirán precipitaciones persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados previstos entre 20 y 40 mm, aunque en algunos sectores podrían superarse esos valores. Además, no se descartan tormentas aisladas embebidas.

En cuanto a los vientos, se esperan ráfagas del sector sur entre 35 y 55 km/h, que podrían alcanzar los 90 km/h en forma puntual, generando condiciones peligrosas para la circulación y actividades al aire libre.

Respecto a la temperatura, el sábado presentará una mínima de 12°C y una máxima que rondará los 17°C.

Recomendaciones frente al alerta por lluvias y vientos

✔️ Evitar circular por calles anegadas o con acumulación de agua.
✔️ No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad durante tormentas.
✔️ Asegurar objetos que puedan volarse: chapas, macetas, carteles, toldos.
✔️ Mantener limpios desagües, canaletas y rejillas para evitar inundaciones.
✔️ Si se conduce, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y encender las luces bajas.
✔️ Tener a mano linternas y cargar los dispositivos móviles por posibles cortes de energía.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca los avisos oficiales y mantenerse informados ante cualquier actualización del pronóstico.

Municipios en ALERTA

mapa alertas
Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires para el viernes y sábado
Mirá también:

Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires para el viernes y sábado
ETIQUETAS
Compartir este artículo
MARUCA
Cerró la fábrica Tía Maruca en Chascomús: 27 trabajadores quedaron en la calle
Chascomús
La justicia intimó a Lázaro Báez a pagar 329 millones en 10 días o perderá su patrimonio
Lázaro Báez denuncia “condiciones inhumanas” en prisión y pide volver a la casa
Nacionales
Dólar oficial sube $5 y JP Morgan anticipa elecciones clave para el mercado cambiario
BCRA endurece el cepo: nuevo límite de 90 días para operar dólar tras compra en bancos
Nacionales Sociedad
Noticia 2025 20250926 132518 0000
Sorpresa en un campo: un extraño objeto metálico que habría caído del cielo genera conmoción
Nacionales
agradavle 1
Viernes estable, pero… ¿se vienen las lluvias en la Provincia de Buenos Aires?
Provincia
DETENIDOS CRIMEN VARELA
Los acusados por el triple femicidio fueron llevados a la Unidad Penal de Melchor Romero
Provincia
Clima tormentas lluvia
Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires para el viernes y sábado
Provincia

Más leídas