⚠️ Alerta Amarilla en Provincia de Buenos Aires: El mapa de las zonas bajo riesgo de tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó avisos a corto plazo y alertas amarillas que cubren desde el AMBA hasta sectores de la Costa Atlántica. Conocé qué localidades deben extremar cuidados hoy, 15 de enero.

El clima en la Provincia de Buenos Aires presenta condiciones de inestabilidad severa este jueves 15 de enero. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sistema de alerta temprana, pintando de amarillo una vasta región del territorio bonaerense debido a la llegada de un frente de tormenta que podría generar complicaciones en las próximas horas.

Según el reporte emitido, se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas y corredores turísticos clave.

🗺️ El Mapa: ¿A qué localidades afecta la alerta hoy?

Basado en la cartografía oficial del SMN, la zona de cobertura incluye el norte, centro-este y parte de la costa atlántica de la provincia. Si te encontrás en alguna de estas áreas, se recomienda precaución:

AMBA y Conurbano: Toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, y el Gran Buenos Aires completo.

Toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, y el Gran Buenos Aires completo. Costa Atlántica Norte: La advertencia rige para el Partido de La Costa (San Clemente, Santa Teresita), Pinamar y Villa Gesell .

La advertencia rige para el (San Clemente, Santa Teresita), y . Ruta 2 y Cuenca del Salado: Ciudades de paso obligado como Chascomús, Castelli y Dolores.

Ciudades de paso obligado como Chascomús, Castelli y Dolores. Norte y Oeste bonaerense: Localidades como Pergamino, Junín, Chacabuco, Mercedes y Lobos.

🚨 El dato clave para veraneantes: Según el mapa oficial, ciudades balnearias del sur como Mar del Plata, Miramar y Necochea, así como la zona serrana de Tandil, permanecen por el momento en zona verde (sin alerta). Sin embargo, dada la cercanía del frente de tormenta (que termina justo antes de Mar Chiquita), se sugiere mantenerse atento a los cambios.

⛈️ Granizo y ráfagas: ¿Qué implica el Nivel Amarillo?

El nivel amarillo advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Para lo que resta de la jornada del jueves, el SMN prevé:

Tormentas localmente fuertes.

Posible caída de granizo .

. Ráfagas de viento intensas que podrían provocar caída de ramas o postes.

intensas que podrían provocar caída de ramas o postes. Importante actividad eléctrica.

Abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo (riesgo de anegamientos locales).

🛡️ Recomendaciones urgentes de Protección Civil

Ante la inminencia de las tormentas, seguí estos consejos oficiales para evitar accidentes:

No saques la basura: Retirá objetos de balcones y patios que impidan que el agua escurra. Evitá actividades al aire libre: Si estás en la costa, alejate inmediatamente de la playa ante la primera señal de tormenta. Cuidado con los rayos: No permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. Refugio seguro: Mantenete alejado de árboles y postes de electricidad que puedan ceder por el viento. En ruta: Si tenés que manejar, hacelo con precaución, luces bajas encendidas y aumentá la distancia de frenado.

El SMN continuará actualizando los avisos a corto plazo durante la tarde. Se recomienda revisar el estado de las alertas antes de planificar la noche del jueves.